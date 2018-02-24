بالتفاصيل.. فضائح جنسية لـ3 مذيعات مصريات

24 فبراير 2018 - 10:06 م

قال الكاتب محمد طرابية - واسع الإطلاع على كواليس ما يجرى في الوسط الإعلامي - إن بعض المذيعات اللاتي آثرن الجدل خلال الفترة الماضية تجمع بينهن الاشتراك في فضائح جنسية.

ولم يسم طرابية في مقاله المنشور بـ "المصريون" اليوم، أحدًا من هؤلاء المذيعات التي أشار إلى تورطهن في فضائح جنسية مكتفيًا بالإشارة إلى وقائع للتدليل عليهن.

وأضاف أن "إحداهن تم الكشف عن علاقة "شذوذ جنسي" بإحدى صديقاتها العاملات معها في البرنامج وكانت تمنحها مبلغ ألف جنيه في المرة الواحدة".

وأشار إلى أن "الثانية فقد تمت خطوبتها أثناء إحدى مرات زواجها، واكتشف خطيبها ذلك عندما توجه لزيارتها في منزلها ففوجئ بأن زوجها هو من يفتح له الباب، كما أن نفس المذيعة اعترفت أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب من "الجنايني" الذي كان يعمل في فيلتها الخاصة".

ولفت إلى أن "الثالثة فلها واقعة شهيرة حيث تم "جرها من شعرها" أمام زملائها من جانب إحدى الإعلاميات التي اكتشفت وجود علاقة بينها وبين زوجها الذي كان رئيسًا لإحدى القطاعات الشهيرة في مبنى عريق".