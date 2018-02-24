» ماذا قال محمد صلاح عن أغنية الملك المصري؟

24 فبراير 2018 - 10:10 م

عرض موقع نادي "ليفربول" الإنجليزي، رد فعل اللاعب المصري محمد صلاح، عن الأغنية التي يتغنى بها مشجعو النادي الأحمر عنه، إذ أعرب عن سعادته في كل مرة يسمعها، إذ تجعله يشعر أنه عليه إسعادهم كما أسعدوه.

فذكر الموقع أن تأثير اللاعب، على المشجعين كان كبير جدًا منذ أن انتقل من "أية أس روما" الإيطالي الصيف الماضي، لدرجة أن ذلك التأثير أدى إلى تأليف الهتافات عنه للاحتفال بما يحققه من إنجازات.

وكان "صلاح" نجح في حشد كل هذا الدعم من منصات الجمهور، وأعرب مؤخرًا عن أن تقديره للأغنية الأخيرة الجذابة التي توصفه، والتي كان آخرها أغنية "الملك المصري".

وصرح "صلاح": أشعر بالسعادة في كل مباراة، فضلًا عن أنني سعيد لشعوري بالحب من الجمهور، هذا أمر لطيف جدًا أحب ذلك".

وأضاف: "الجو والشعور العام هنا لا يصدق، وعندما كنت هنا قبل أربع سنوات للعب ضد ليفربول، قلت لنفسي "يوم ما يجب أن ألعب هنا، المشجعون هنا رائعون، فشعرت بالدعم من أول يوم لي، وشعرت أنهم يحبونني، ولهذا شعرت أنني يجب على أن أعطي لهم ما يشعرهم بالسعادة، أشعر بذلك في الملعب والإحماء قبل المباراة، هذا كله مناخ رائع".

وتابع: "نحن نغير النظام كل مباراة، وأحيانًا ألعب كمهاجم ثان وأحيانًا ألعب على اليمين وأحيانًا على اليسار".

"أبدأ دائمًا على اليمين، وأبدأ في تغير موقع أثناء المباراة، أحيانا نلعب 4-4-1-1 أو 4-4-2، ألعب المهاجم الثاني أو ألعب كمهاجم. ذلك يعتمد على سير المباراة ويعتمد على ما يراه المدرب.

وعن "كلوب" قال: "لقد ساعدني على تحسين من مهاراتي، حتى وصلت لهذا المستوي الآن. أنا سعيد لذلك، فضلًا عن أن لدي الحرية في القيام بما أريد، ولكن لدينا 11 لاعبًا لذلك يجب أن أدافع، وأقوم بمهماتي، فعلي أن أهاجم وأدافع كل شيء".

وأحرز اللاعب المصري العالمي هدفًا خلال مباراة فاز فيها ليفربول 5-0 على نادي بورتو في الأسبوع الماضي، ما جعل فريق كلوب في المركز الأول ليصلوا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.