مقتل عريس فى انفجار هدية تلقاها ليلة زفافه

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في حداثة غريبة، لقي شاب وجدته في منطقة أوديشا شرقي الهند مصرعهما عندما انفجر طرد ورد ضمن الهدايا التي تسلمها احتفالا بزواجه.

وأصيبت الزوجة بجراح نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حسب ما أكدت شرطة الولاية.

وتزوج الشاب والفتاة في الثامن عشر من الشهر الجاري وتلقوا العديد من الهدايا وانفجرت إحداها مساء الجمعة واتضح ان الطرد كان به قنبلة مصممة للانفجار عند فتح الغلاف.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الطرد لم يكن يحوي اسم المرسل أو عنوانه.

وأصيب الزوج وجدته وزوجته بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى حيث لقي الزوج والجدة مصرعهما بعد دقائق بينما تعاني الزوجة من وضع صحي غير مستقر.

ورغم أن الشرطة أكدت أن دوافع الجريمة غير واضحة إلا أنها رجحت أن يكون الجاني أحد أبناء المنطقة.


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