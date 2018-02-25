"غطاس المجاري": قالولي هنصرفلك مكافأة

25 فبراير 2018 - 09:43 ص

أكد محمد أحمد الشهير بـ"غطاس المجاري"، أنه تقرر صرف مكافأة له بصفة مؤقتة لحين تعديل راتبه الذي يصل إلى 1022 جنيها.

وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دفتر أحوال" المذاع على فضائية "العاصمة" ، قائلاً: "أنا لا أعمل كل يوم في الغطس في المجاري وربنا يعيني على شغلتي وكنت في الأول عامل في الشركة وبعد ذلك طلبت الشركة أوراقي وعدلت من وظيفتي إلى غطاس مجاري".

وتابع، كما ن رئيس مجلس "مدينتنا" التابعة لمحافظة القليوبية تفضل بالاهتمام وتلبية الطلبات بصفة مؤقتة لحين النظر إلى الأمور الأخرى بعد انتشار الفيديو الذي يعمل به على السوشيال ميديا.

شاهد الفيديو: