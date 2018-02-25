  • الأحد 25 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
اتفاقية الغاز

مصر تعرضت لضغوط أمريكية لاستيراد الغاز من إسرائيل

حسام الغمري

طرد أم تصفية حسابات..اعتزال إعلاميي الإخوان

نادر فرجانى: "خديعة" وراء انهيار الجنيه

فرجانى يوجه رسالة محرجة لـ"المشاط"

أرنود فاندور

منتج الفيلم المسيء للرسول: أمريكا وإسرائيل السبب

محمد امين

أمين: هل يفعل الرئيس هذا الأمر بعد "الرئاسية"؟

الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية

تصريح صادم لوزير الرى عن سد النهضة

المنتخب يُذيب الخلافات بين مصر ودول عربية

بشرى للمصريين حول مباريات المنتخب في روسيا

سد النهضة

هل يشعل سد النهضة أول حرب على المياه؟

البرادعي

هجوم علي البرادعي بسبب "موعظة"

فيصل القاسم

هدّدوه بالطرد من الجزيرة..لهذا السبب

هجوم علي البرادعي بسبب "موعظة"

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إصابة مزارعين في مشاجرة بسبب هاتف محمول بالقليوبية

#

إصابة 3مجندين في هجوم مسلح غرب العريش

#

الزوج المنحوس.. تدخل لفض مشاجرة فمات

#

مداخلة هاتفية تحرج "فريدة الشوباشي" على الهواء

البرادعي

فذكر إن نفعت الذكري

رؤيتي

المرحلة الانتقالية

شنّ عدد من النشطاء هجوما علي  الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ، بسبب إعادته مقالا ، كان قد كتبه في صحيفة الشروق في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2011 تحت عنوان: "رؤيتى للمرحلة المقبلة من ثورة مصر".

وأضاف البرادعي علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب إعادته المقال عبارة " فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى"  ، والتي تسبب في هجوم بعض متابعيه عليه ، حيث غرد حساب فيفو قائلا: والنبي لا تفكرنا ولا نفكرك ... اقعد في بيتكوا بقى وسيبونا نكمل حياتنا ... انت مش عجزت وكبرت !! اسكت بقى.

فيما اتهم حساب أسامة السباعي مقال البرادعي بأنه : "موضوع إنشاء يكتبه طالب في تانيه ثانوي ،، يتمايز الرجال بأفعالهم يا دكتور و نحن لم نري منك بشلن افعال".

وغرد حساب الصياد مولانا العاشق : ياراجل بجد....لو فكرت لحظه ان حد مصدقكم ..".

فيما وصف مؤيدو البرادعي مقاله المعاد نشره بأنه "وثيقة" ، حيث غرد الحقوقي بهي الدين حسن قائلا : "المقال الوثيقة ... خريطة طريق البرادعي منذ 7 سنوات".

كما غرد حساب عبد الله إمام : "المقال ده فعلا كان فيه رؤيه صحيحه وكان استراتيجيه و خطه".

يذكر أن المقال الذي أعاده البرادعي كان قد تم نشره منذ سبع سنوات تحت عنوان "رؤيتى للمرحلة المقبلة من ثورة مصر"، والذي وضع فيه خطة للخروج من الفترة الانتقالية ، كان أبرزها ضرورة وضع دستور مؤقت يضمن حقوقا متساوية ويقوم على الحريات، وقبل ذلك يجب تحديد الأهداف التى نبغى تحقيقها، وتقييد سلطات الحكومة الانتقالية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القوى الوطنية المصرية ومأساة سوريا

جمال سلطان

الإخوان يرشحون يهوديًا!!

محمود سلطان

ما يحتاجه البلد أولى من تكرار العمرة

فراج إسماعيل

صح لسانك يا إبراهيم؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

وحدة مصر وسوريا وصفحة من كتاب (الخيبات)

د. هشام الحمامي

(سؤال لحضرتك عن الحدث العظيم الذى تحول إلى مصيبة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نجاة فنانة سورية شهيرة من قذيفة هاون
» "الفراولة ".. اللغز في علاج مرضي السرطان
» 16 قتيلاً حصيلة يوم دام
» مواجهة نارية بين طبيب ونائب علي الهواء
» وفاة نجمة عالمية بالسكتة القلبية في دبي
» سلامة: ما يحدث فى سوريا أسوأ كارثة فى التاريخ
» سر استئجار الصينيين راقصات في الجنازات
» "ماكرون" يلاطف بقرة ويربى دجاجة في "الإليزية"
» غضب على تويتر من "خيارة" الفنانة أحلام
» إسبانيا تفتش طائرة "جوارديولا" خوفًا من اختباء زعيم معارض بها
» موقع إيطالي: 6 أسباب تجعلك سعيدًا بـ"العزوبية"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي
مهن شاقة لذوي الاحتياجات الخاصة
أحمد شوبير وشقيقه
باسم يوسف وخالد صلاح