هجوم علي البرادعي بسبب "موعظة"

25 فبراير 2018 - 09:48 ص

شنّ عدد من النشطاء هجوما علي الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ، بسبب إعادته مقالا ، كان قد كتبه في صحيفة الشروق في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2011 تحت عنوان: "رؤيتى للمرحلة المقبلة من ثورة مصر".

وأضاف البرادعي علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب إعادته المقال عبارة " فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى" ، والتي تسبب في هجوم بعض متابعيه عليه ، حيث غرد حساب فيفو قائلا: والنبي لا تفكرنا ولا نفكرك ... اقعد في بيتكوا بقى وسيبونا نكمل حياتنا ... انت مش عجزت وكبرت !! اسكت بقى.

فيما اتهم حساب أسامة السباعي مقال البرادعي بأنه : "موضوع إنشاء يكتبه طالب في تانيه ثانوي ،، يتمايز الرجال بأفعالهم يا دكتور و نحن لم نري منك بشلن افعال".

وغرد حساب الصياد مولانا العاشق : ياراجل بجد....لو فكرت لحظه ان حد مصدقكم ..".

فيما وصف مؤيدو البرادعي مقاله المعاد نشره بأنه "وثيقة" ، حيث غرد الحقوقي بهي الدين حسن قائلا : "المقال الوثيقة ... خريطة طريق البرادعي منذ 7 سنوات".

كما غرد حساب عبد الله إمام : "المقال ده فعلا كان فيه رؤيه صحيحه وكان استراتيجيه و خطه".

يذكر أن المقال الذي أعاده البرادعي كان قد تم نشره منذ سبع سنوات تحت عنوان "رؤيتى للمرحلة المقبلة من ثورة مصر"، والذي وضع فيه خطة للخروج من الفترة الانتقالية ، كان أبرزها ضرورة وضع دستور مؤقت يضمن حقوقا متساوية ويقوم على الحريات، وقبل ذلك يجب تحديد الأهداف التى نبغى تحقيقها، وتقييد سلطات الحكومة الانتقالية.