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أبو مرزوق: "وفد مصري يزور غزة من أجل المصالحة"

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قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وفد من الأمن المصري سيزور قطاع غزة اليوم.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "كلنا رجاء ألا يفقد شعبنا الأمل في مصالحة ناجزة ووحدة وطنية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن" .

وتابع العضو البارز بـ"حماس": "ما تم إنجازه من تفاهمات حتى الآن كاف لانطلاق المصالحة من جديد ووقف نزيف الألم والمعاناة لأهلنا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أبو مرزوق" حيث قال كامل عمران: "كل الاحترام والتقدير ويجب العمل الدرب ليلا ونهارا لإنجاز المصالحة لأن الوضع لايحتمل التأخير"


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