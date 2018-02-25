اغتيال سيناتور سابق برصاص مسلحين في كابول

25 فبراير 2018 - 10:11 ص

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل السيناتور السابق، رفيع الله غول أفغان، برصاص مسلحين في العاصمة كابل.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن شرطة كابل قولها إن "الحادث وقع ليلة السبت في منطقة خانا بكابل، بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارة غول أفغان، ما أدّى لمقتله إلى جانب اثنين من حراسه".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث إلاّ أن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته، وفق "طلوع نيوز".

كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الساعة.