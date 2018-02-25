الشوبكى: ما يجرى فى الغوطة جريمة بحق الإنسانية

25 فبراير 2018 - 10:12 ص

قال عمرو الشوبكى، الكاتب الصحفى، إن ما يجرى فى الغوطة الشرقية بريف دمشق جريمة بحق الإنسانية، والبشر الذين يسقطون كل يوم ضحايا إرهاب النظام السورى دماؤهم فى رقاب المتخاذلين والفرحين بسقوطهم تحت حجج ومبررات سياسية واهية.

وأضاف الشوبكى فى مقاله الذى نشر اليوم بجريدة المصرى اليوم تحت عنوان "اليسوا بشرا" أن المشاعر الإنسانية الطبيعية أصبحت تستدعى حسب الأهواء والتحيزات السياسية، فهناك من يغمضون أعينهم عن دماء المدنيين الأبرياء لو كان قاتلهم نظامًا يتواطأون معه، وآخرون يفعلون ما هو أبشع حين يقتل الإرهابيون أبرياء أو جنودا فلا يكتفون فقط بعدم الإدانة إنما يشمتون فيهم".

وتابع: "لقد سقط منذ بدء العمليات القتالية للجيش السورى فى منطقة الغوطة الشرقية ما يقرب من ألفى مواطن سورى وفى اليومين الأخيرين سقط ما يقرب من 500 شخص، وتقصف الأحياء والأسواق بالطائرات والبراميل المتفجرة، ويتعامل البعض على أنه عادى باعتبار أن هناك عناصر مسلحة تسيطر على تلك المناطق فلا مانع من قتل المدنيين، كما أن حوادث القتل والإرهاب التى يشهدها العالم العربى تعامل معها البعض بمنطق انتقائى بسبب تحيزاته السياسية والطائفية، وفى أحيان أخرى بسبب التخلف وقلة الوعى، فلا يرى ولو مع مائة عدسة مكبرة هذه الحوادث بسبب تحيزات أصابت فى مقتل فطرته الإنسانية"