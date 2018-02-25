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الصحة: الإهمال سبب إقالة مدير مستشفى رأس التين

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قرار إقالة مدير مستشفى رأس التين في الإسكندرية، جاء بسبب الإهمال الجسيم.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم"، مساء أمس السبت، أن الوزير لاحظ الإهمال بمجرد دخوله المستشفى عندما وجد طبيبة أشعة واحدة بالاستقبال والطوارئ، فضلاً عن شكاوى المرضى من عدم وجود بعض الأطباء المختصين.

وأشار المتحدث باسم  وزارة الصحة إلى أن الوزير وجد 3 أسرة حضانات فارغة، في ظل شكوى أحد المواطنين من رفض حالة تابعة له لعدم وجود أماكن بالحضانات، بالإضافة إلى عدم وجود أطباء بالعناية المركزة.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، مدير مستشفى رأس التين بالإسكندرية الذي أقيل، إن قرار إقالته جاء بسبب إغلاق مركز السكتة الدماغية، مشيرًا إلى أن المركز لم يكن جاهزًا للتشغيل، والوزير جعله "كبش فداء".

لافتا إلى أنه لم يكن متواجدا بالمستشفى أثناء زيارة الوزير، وكان في إجازة رسمية منذ الصباح، موضحًا أنه استبعد وأحيل للتحقيق لعدم وجوده بالمستشفى وعدم افتتاح الوحدة حتى الآن.

إلا أن الدكتور خالد مجاهد، نفي أن تكون إقالة مدير المستشفى بسبب مركز السكتة الدماغية، مؤكدًا أن الإقالة بسبب الإهمال.  


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