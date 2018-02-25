غارات "الأسد" على "الغوطة" تقتل 519 مدنيا

25 فبراير 2018 - 10:21 ص

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أخر التطورات بشأن الغوطة الشرقية بروسيا، لافتا الى أن غارات النظام السوري،تجددت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: "استؤنفت عند الساعة السابعة والنصف صباحاً الغارات الجوية بغارتين على منطقة الشيفونية في ضواحي دوما" في الغوطة الشرقية، حيث قتل نحو 519 مدنياً خلال سبعة أيام من القصف.

وذكر المرصد، في وقت سابق، أن غارات جوية استهدفت بعد دقائق من الإعلان عن قرار مجلس الأمن إقرار هدنة في سوريا مناطق في الغوطة الشرقية، خاصة في دوما والشيفونية. وقال المرصد إن طائرات قصفت بلدة الشيفونية في الجيب الخاضع للمعارضة.

من جانبها، أعلنت المعارضة السورية التزامها بالقرار الدولي لوقف إطلاق النار مع التعهد بحماية قوافل الإغاثة.

وكان المرصد قد أعلن عن تجدد القصف الجوي والصاروخي، صباح السبت، بتنفيذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في مدينة حرستا، ما أدى إلى مقتل 35 شخصاً، بينهم 8 أطفال، وسقوط عشرات الجرحى، إضافة إلى غارة على بلدة مسرابا.



كما قصف طيران النظام أماكن في مناطق حزرما وأوتايا والنشابية وحوش الضواهرة.



وفي كفر بطنا ألقت مروحياتُ النظام براميل متفجرة على مناطق في البلدة.