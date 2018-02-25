أردوغان: لا يجب أن نغفل ما يحدث في سوريا وفلسطين

عمرو محمد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحدث في سوريا وفلسطين وغيرها من البلاد العربية لا يمكن غض البصر عنه.
وأضاف في تدوينة علي حسابه الرسمي "تويتر"، قائلاً: "لا يمكن أن نغض الطرف عن المدن التي تعرضت للدمار في سوريا والعراق وفلسطين وليبيا وغيرها من المدن التي لها مكانة خاصة في قلوبنا".
وتابع: "وعن تلك الأرواح التي زهقت، وعن الدموع التي ذرفت، والآلام التي أصابت الناس بعد ذلك" .
وقد تفاعل رواد تويتر مع تدوينة "اردوغان" حيث قالت أماني أحمد: "لو وجد حكام عادلون منصفون لما كانت الحروب وللأسف العالم يحكمه الديكتاتوريون وكأنهم يملكون العالم بأكمله ونسوا أن هناك شعوبا على الأرض".
وقال أخر: "كلنا متخاذلون أمام عروبتنا ومقدساتنا العربية والإسلامية من أجل إرضاء الغرب" .
ظهر12:13 م
فجر
05:08
شروق
06:31
ظهر
12:13
عصر
15:28
مغرب
17:55
عشاء
19:25