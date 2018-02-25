أردوغان: لا يجب أن نغفل ما يحدث في سوريا وفلسطين

25 فبراير 2018 - 10:22 ص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحدث في سوريا وفلسطين وغيرها من البلاد العربية لا يمكن غض البصر عنه.

وأضاف في تدوينة علي حسابه الرسمي "تويتر"، قائلاً: "لا يمكن أن نغض الطرف عن المدن التي تعرضت للدمار في سوريا والعراق وفلسطين وليبيا وغيرها من المدن التي لها مكانة خاصة في قلوبنا".

وتابع: "وعن تلك الأرواح التي زهقت، وعن الدموع التي ذرفت، والآلام التي أصابت الناس بعد ذلك" .

وقد تفاعل رواد تويتر مع تدوينة "اردوغان" حيث قالت أماني أحمد: "لو وجد حكام عادلون منصفون لما كانت الحروب وللأسف العالم يحكمه الديكتاتوريون وكأنهم يملكون العالم بأكمله ونسوا أن هناك شعوبا على الأرض".

وقال أخر: "كلنا متخاذلون أمام عروبتنا ومقدساتنا العربية والإسلامية من أجل إرضاء الغرب" .