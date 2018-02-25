موسى مصطفى موسى: مش هقفل مواقع التواصل الاجتماعي

25 فبراير 2018 - 10:26 ص

أكد موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي أنه لن يغلق مواقع التواصل الاجتماعي حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تقديرًا منه للرأي والرأي الآخر.

وأوضح "موسى" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مساء أمس السبت، أنه لا يواجه أي تعسف من قبل أجهزة الدولة خلال حملته الانتخابية وأن الحملة الشرسة التي يتعرض لها تأتي من القنوات التابعة لجماعة الإخوان، لافتًا لتكثيفه الدعاية خلال الفترة المقبلة في محافظات مصر المختلفة.

واستكمل موسي حديثه قائلاً نقيب الفلاحين يسانده خلال حملته الانتخابية بشكل شخصي بعيدًا عن موقف النقابة، منوها لعدم حصوله حتى الآن على أي إهداء في الحملة مقارنة بمنافسه الذي حصل على الكثير من الإعلانات والإهداءات.