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"ماكرون" يلاطف بقرة ويربى دجاجة في "الإليزية"

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ماكرون
ماكرون يلاطف البقرة

وكالات

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الرئيس الفرنسي

البيض

دجاجة

ماكرون

تبني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دجاجة  ستكون مهمتها توفير البيض الطازج له في قصر الإليزيه، مستغلا فرصة تواجده في معرض الزراعة بباريس.

فبعدما لاطف البقرة "أوت" رمز المعرض وعاين جدية رمادية واستعرض منتجات تختص بها مناطق كثيرة، وجد الرئيس الفرنسي نفسه فجأة حاملاً دجاجة صهباء.

وقد قدم له الدجاجة أمام عدسات المصورين المدير العام لمربي الدواجن في منطقة لوي غرب إيف دو لا فوشارديير.

وقال ماكرون "أقبل بها لكن يجب أن نجد طريقة لحمايتها من الكلب" في إشارة إلى اللابرادور "نيمو" الذي تم تبنيه من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات في نهاية أغسطس.

وكانت معلومات صحافية أشارت قبل فترة قصيرة إلى أن زوجته بريجيت ماكرون تنوي إقامة بستان خضار في قصر الإليزيه على غرار ما قامت به ميشال أوباما في البيت الأبيض.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "وزارة الداخلية توفر البيض للإليزيه راهناً فهي تملك دجاجات" وختم قائلاً "سنقيم قن دجاج في الإليزيه!".


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