  • الأحد 25 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر11:56 م
بحث متقدم
وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

معلومة هامة بشأن أزمة حلايب وشلاتين

سيناء 2018

"الجيش اكتشف متفجرات في سيناء تفوق القنبلة النووية"

انفجار

انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية

السيسي

"الرئاسة" تكشف سبب ارتداء "السيسي" الزي العسكري

مجلس النواب

النواب يحشدون المصريين للتصويت عبر «طرق الأبواب»

عبدالفتاح السيسي

لهذا السبب.. ظهر «السيسي» بالزي العسكري

وجبة غداء طلاب المدينة الجامعية

بالصور.. «بازلاء بالدود» وجبة غداء طلاب المدينة الجامعية بالمنوفية

حزب الوفد

وفديون يجمعون توقيعات لحل الهيئة العليا

محمد أبوحامد

شيخ الأزهر يرد بنفسه على مشروع «أبوحامد»

الغاز المصري

لماذا تُخفي السلطة صفقاتها عن الشعب؟

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية إلى تونس الشهر المقبل

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أوكرانيا: تسيير 4 رحلات إلى القاهرة أسبوعيا

#

مؤشر "مديري المشتريات" بمصر يرتفع إلى 49.9 نقطة

#

الخطوط اليمنية تلغي رحلتها المتجهة إلى عدن

#

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية لمصر

الامارات

مطار

تونس

شركة طيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات، استئناف رحلاتها اليومية بين دبي وتونس بعد توقفها ثلاثة أشهر كاملة، على خلفية منع النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات.

وقالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي، عبر بيان مقتضب مساء الأحد، إنه من المنتظر عودة الرحلات إلى تونس اعتباراً من 25 مارس المقبل.

وأوضح متحدث رسمي باسم طيران الإمارات في البيان: "سيتم تسيير الرحلات بطائرات من طراز "بوينج" بتقسيم الدرجات الثلاث؛ مضيفاً: "الناقلة يسعدها أن تعود ثانية لخدمة عملائها على هذا الخط".

كانت طيران الإمارات، أوقفت رحلاتها من دبي إلى تونس، بناء على تعليمات السلطات التونسية، منذ 25 ديسمبر الماضي بعد أن منعت تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، لأسباب أمنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل انتصرت السياسة على الدين في العالم العربي ؟!

جمال سلطان

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

ما يحتاجه البلد أولى من تكرار العمرة

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

صح لسانك يا إبراهيم؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

وحدة مصر وسوريا وصفحة من كتاب (الخيبات)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من "أبوتريكة" لوالده في ذكرى وفاته
» طالب مصري يحيي أمل المعاقين في المشي
» وزير الري: خطة قومية لترشيد المياه
» نتوقع استجابة «السيسي» للعفو عن «إبراهيم سعدة»
» ماذا قال "أديب" عن نشيد قوات الصاعقة ؟
» الكشف عن أول لقاح لعلاج "السرطان"
» 6 مارس إستكمال التحقيقات مع القصاص لنشر بيانات كاذبة
» مذيع«الشرق» يفقد نجل عمه في«عملية سيناء»
» بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا
» عريس يصُدم بصور إباحية لعروسته ليلة الدخلة
» فيديو.. مصر المقاصة يهزم دجلة 1/2

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي
مهن شاقة لذوي الاحتياجات الخاصة