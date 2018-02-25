الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية إلى تونس الشهر المقبل

أعلنت شركة طيران الإمارات، استئناف رحلاتها اليومية بين دبي وتونس بعد توقفها ثلاثة أشهر كاملة، على خلفية منع النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات.

وقالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي، عبر بيان مقتضب مساء الأحد، إنه من المنتظر عودة الرحلات إلى تونس اعتباراً من 25 مارس المقبل.

وأوضح متحدث رسمي باسم طيران الإمارات في البيان: "سيتم تسيير الرحلات بطائرات من طراز "بوينج" بتقسيم الدرجات الثلاث؛ مضيفاً: "الناقلة يسعدها أن تعود ثانية لخدمة عملائها على هذا الخط".

كانت طيران الإمارات، أوقفت رحلاتها من دبي إلى تونس، بناء على تعليمات السلطات التونسية، منذ 25 ديسمبر الماضي بعد أن منعت تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، لأسباب أمنية.