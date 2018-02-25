» مذيع«الشرق» يفقد نجل عمه في«عملية سيناء»

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أحمد السيد الماحي
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سيناء

استشهاد

مذيع الشرق

أعلن الإعلامي عبدالله الماحي المذيع بقناة "الشرق" المعارضة التي تبث من تركيا، عن فقدان نجل عمه المجند أحمد السيد الماحي، واستشهاده أثناء مشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018.

وكتب "الماحي" في حسابه على موقع التغريدات القصيرة"تويتر" ناعيًا نجل عمه :« عزائي لعائلتي "عائلة الماحي"  ولكل أهالي قرية الضهرية في الشهيد أحمد السيد عبد الماحي الذي ارتقى اليوم على أرض سيناء.. البقاء لله ... إنا لله وإنا إليه راجعون..تقبلوا عزاءنا».



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