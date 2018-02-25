اليمن تتسلم 200 طن مساعدات إنسانية من الكويت

تسلمت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، 200 طن من المساعدات الإنسانية المقدمة من الكويت لنازحي محافظة الحديدة المتواجدين في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن الشحنة تحتوي على مواد غذائية وإيوائية، وتأتي ضمن مشروع كويتي لإغاثة نازحي الحديدة في عدن، دون ذكر قيمتها المادية، أو الجهة التي قدمتها.

ونقلت الوكالة عن نائب مدير أمن الحديدة العقيد صادق عطية، خلال تسلمه الشحنة في عدن، بالمواقف الإنسانية للكويت تجاه الشعب اليمني الذي يعاني ظروفا صعبة جراء الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأدت المعارك التي تدور بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "الحوثيين" في الساحل الغربي لليمن، وبعض مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة، إلى نزوح آلاف المواطنين إلى مدينة عدن، ومناطق الحكومة الشرعية.

وحسب بيان لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، تسببت المعارك على الساحل الغربي لليمن في نزوح أكثر من 85 ألف شخص منذ الأول من ديسمبر 2017. ‎

ويشهد اليمن، منذ قرابة ثلاث سنوات، حربًا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، و"الحوثيين" من جهة ثانية. وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية صعبة في مختلف القطاعات.