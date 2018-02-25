» 6 مارس إستكمال التحقيقات مع القصاص لنشر بيانات كاذبة

25 فبراير 2018 - 09:55 م

تستكمل نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول 6مارس التحقيقات مع محمد القصاص، عضو حزب مصر القوية ، لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة .

واستكملت النيابة اليوم الأحد التحقيق معه وفور الانتهاء من التحقيق ، تم ترحيله إلي سجن طرة داخل سيارة مدرعة وبحراسة مشددة .

وكانت النيابة قد أمرت بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان ، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.