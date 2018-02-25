» ماذا قال "أديب" عن نشيد قوات الصاعقة ؟

25 فبراير 2018 - 10:37 م

أبدى الإعلامي عمرو أديب، إعجابه الشديد بنشيد الصاعقة "قالوا إيه"، معلقًا: "هزني.. وحسيت قد إيه أنا قليل بالنسبة لهم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن النشيد به رائحة الدم والتراب المصري، مضيفًا: "الناس دي مينفعش نخلى بيهم".



وأكد "أديب" أن تلك الكلمات الحماسية تحث على العمل وتذكر إنجازات هؤلاء الأبطال من أبناء القوات المسلحة وخاصة سلاح الصاعقة المصرية الذي به خيرة شباب مصر.

