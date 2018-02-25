تعليق الصيد ببحر غزة ليومين لهذا السبب

25 فبراير 2018 - 10:47 م

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة، الأحد، تعليق الصيد في بحر القطاع مدة يومين بدءا من عصر غد؛ احتجاجا على مقتل صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي، أثناء ممارسة عمله على الحدود البحرية الشمالية للقطاع.



وفي وقت سابق من اليوم، قتلت قوات البحرية الإسرائيلية، صيادا فلسطينيا واعتقلت اثنين آخرين، على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة.



وفي تصريح للأناضول، قال نقيب الصيادين نزار عياش، إنه "تقرر تعليق الصيد يومي الاثنين والثلاثاء؛ احتجاجا على مقتل الصياد الفلسطيني إسماعيل أبو ريالة (18 عاما)، قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة".



وأضاف عياش: "هذه الخطوة تأتي تنديدا بمقتل الصياد الفلسطيني الأعزل، الذي يبحث عن قوت يوم عائلته".



كان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، قال في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن الصيادين الثلاثة دخلوا على متن قاربهم مناطق غير مسموح بها بالصيد، وتم إطلاق النار تجاههم؛ ما أدى لإصابة أحدهم قبل أن يلقى مصرعه.



بدوره، نفى عياش اجتياز قارب الصيد الفلسطيني للمنطقة المسموح بالصيد فيها قبالة شاطئ، شمالي القطاع.



وقال: "قارب الصيد الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي وكان على متنه ثلاثة صيادين، تعرض لعطل تسبب بانجرافه بفعل الرياح إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، لكنه ظل بالمنطقة المسموح بالعمل فيها".

