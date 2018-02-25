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بشار الأسد يقصف "الغوطة الشرقية" بغاز الكلور السام

عرب وعالم

الغوطة
الغوطة

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قصفت قوات النظام السوري الغوطة الشرقية بالغازات السامة، الأحد، رغم قرار مجلس الأمن الصادر، أمس، الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا دون تأخير.
ونشر حساب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات النظام قصفت بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بأسلحة كيميائية تتضمن غاز الكلور السام.
وقال مسؤولين في مستشفى دوما (بمنطقة الغوطة)، للأناضول، إن 16 مدنيا تأثروا بالغاز السام.
يشار إلى أن النظام السوري قصف مدينة دوما بغاز الكلور السام 3 مرات خلال الشهرين الأخيرين.
وأضاف مسؤولو المستشفى المذكور إن طفلا قتل في وقت سابق اليوم جراء غارة أخرى لقوات النظام على بلدة الشيفونية، ليرتفع عدد قتلى اليوم في الغوطة الشرقية إلى 5 قتلى؛ حيث قتل 4 أشخاص في قصف بري وجوي للنظام على أماكن متفرقة من الغوطة صباح اليوم.
من جهة أخرى، استهدفت قوات النظام منذ صباح اليوم مدينة جسر الشغور في إدلب (شمال) بالقصف المدفعي، ومدينة كفر زيتا في محافظة حماة (وسط) بغارات جوية، حسب مراسلي الأناضول.
وأمس، اعتمد مجلس الأمن -بالإجماع- القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف -دون تأخير- بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

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