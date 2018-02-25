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تعليق الدراسة في محافظات سعودية بسبب "الغبار"

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أعلنت إدارات التعليم في عدد من محافظات السعودية التابعة لمنطقة عسير (جنوب غرب)، تعليق الدراسة، الإثنين؛ نظرا لتوقعات باستمرار في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشهدها المنطقة.
وتعد هذا سابع مرة خلال الشهر الجاري يتم خلالها تعليق الدراسة في محافظات سعودية بسبب التقلبات الجوية إما الأمطار الغزيرة أو الغبار.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن إدارة التعليم في محافظة بيشة تعليق الدراسة غداً الإثنين في مدارس محافظة بيشة ومكاتبها ومكاتب محافظة تثليث.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي أنه و‏بناءً على ما ورد من الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية، تم إصدار قرار "بتعليق الدوام بمدارس محافظة بيشة ومحافظة تثليث والمراكز التابعة لها (بنين وبنات)".
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الإثنين، تشهدها منطقة عسير (محافظة تثليث ومحافظة بيشة) والأماكن المجاورة لها، تحد من الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.
وكانت إدارات التعليم في عدد من محافظات السعودية (شرق وغرب ووسط)، قامت اليوم الأحد بتعليق الدراسة، بسبب استمرار "هطول الأمطار الغزيرة" التي تشهدها البلاد.
وجرى تعليق الدراسة، على مدار 6 أيام دراسية، خلال الشهر الجاري في عدد من محافظات غربي المملكة ووسطها؛ بسبب التقلبات الجوية، الرياح المثيرة للغبار. -

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