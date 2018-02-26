عامل ينهى حياته حزنًا على وفاة زوجته بإمبابة

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قرر عامل إنهاء  حياته وانتحر بشنق نفسه داخل شقته بمنطقة إمبابة، حزنًا على وفاة زوجته وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا بانتحار عامل داخل شقته.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة،وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى"أمجد.م" صنع لنفسه مشنقة داخل غرفته فى سقف "المروحة" وانتحر.

وبسؤال والدته أفادت بأن أبنها كان يعاني من حالة اكتئاب، عقب وفاة زوجته منذ شهرين وفى يوم الحادث دخلت عليه غرفته فى الصباح فوجدته مشنوقا.


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