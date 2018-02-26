18 مارس نظر دعوى اتهام 4 أشقاء بقتل عامل بالعاشر

26 فبراير 2018 - 10:19 ص

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محاكمة الأشقاء الأربعة المتهمين بقتل عامل فى مدينة العاشر من رمضان، لجلسة الثامن عشر من مارس المقبل، للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار على موسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع ومحمد محجوب، وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية التى تحمل رقم 1955 لسنة 2017 قسم ثانٍ العاشر من رمضان، إلى 6 مارس الماضى، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بوصول "حسين. ح. ع" لمستشفى التأمين الصحى بالمدينة جثة هامدة.

وبالبحث والتحرى تبين أن أربعة أشقاء وراء الجريمة، وهم: "كارم. م"، و"كامل. م"، و"كرم. م"، و"كريم. م"، وتبين من تحريات الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم ثانٍ، وقوع مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين "محمود. ض. ح"، 30 سنة، عامل ومقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، والمتهمين الأربعة، بسبب معاتبته لهم على تربية الكلاب أمام العمارة وترويع المارة.

وخلال المشاجرة تعدى المتهمون على المذكور بالضرب، فاستعان "محمود" بعدد من أقاربه، وتطور الأمر ليُصاب المجنى عليه ويلفظ أنفاسه، فجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لتحيل المتهمين الأربعة لمحكمة الجنايات، التى قضت اليوم بحجز الدعوة للحكم بجلسة 18 مارس.