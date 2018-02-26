ليليان داوود: مؤيدو السلطة فى حالة من الإفلاس

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قالت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود، إن مؤيدى السلطة الحاكمة فى مصر بهذه الفترة يواجهون حالة من الإفلاس  ومثيرة للشفقة.

وقالت داوود خلال تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حالة الإفلاس التي وصل إليها اتباع السلطة الحاكمة ولجانها الإلكترونية مثيرة للشفقة".

وتابعت قائلة: "لو أن الجهد المبذول في هذا استغل في التفكير ربما لانفجرت عقولهم المغيبة".

ومن جانبهم علق عدد من النشطاء على منشورها فقال حساب باسم مصر: "للأسف أخت ليليان حالة إفلاس فكري منقطعة النظير إنما تدل علي خوف ورعب".

وقال إسلام عباس مهاجمًا ليليان:"الإفلاس ده حضرتك أعلم واحدة به".

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