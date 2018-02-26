ليليان داوود: مؤيدو السلطة فى حالة من الإفلاس

حنان حمدتو
قالت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود، إن مؤيدى السلطة الحاكمة فى مصر بهذه الفترة يواجهون حالة من الإفلاس ومثيرة للشفقة.
وقالت داوود خلال تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حالة الإفلاس التي وصل إليها اتباع السلطة الحاكمة ولجانها الإلكترونية مثيرة للشفقة".
وتابعت قائلة: "لو أن الجهد المبذول في هذا استغل في التفكير ربما لانفجرت عقولهم المغيبة".
ومن جانبهم علق عدد من النشطاء على منشورها فقال حساب باسم مصر: "للأسف أخت ليليان حالة إفلاس فكري منقطعة النظير إنما تدل علي خوف ورعب".
وقال إسلام عباس مهاجمًا ليليان:"الإفلاس ده حضرتك أعلم واحدة به".
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