» زوجة لـ محكمة الأسرة: كان نفسى أكل لحم زوجى

26 فبراير 2018 - 10:30 ص

تعرضت للغدر على يد زوجى، بعدما أقدم زوجى على التحرش بجسد طفلتى الصغيرة من طليقى، فذهبت للمطبخ وأحضرت سكينًا، وحاولت طعنه، ولكنه تغلب على بقوته، بتلك الكلمات بدأت "شيماء.ح.أ" بلاغها ضد زوجها "ناصر.ع" أمام قسم شرطة أكتوبر.

وأضافت شيماء فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وحملت رقم1615 لسنة 2018: تزوجت ناصر بعد فشل زواجى من والد ابنتى هناء بعد عشره عمر دامت أكثر من 14 عامًا، وتطليقه لى وزواجه من أخرى، ما دفعنى للبحث عن زوج يتحمل الأعباء المعيشية وينفق علينا، ووقعت فى الفخ، بعدما أوهمنى بحسن أخلاقه، ولكن اكتشفت الكارثة بعد شهور من تعاطيه للحشيش، ومرافقته لمجموعة من أرباب البلطجة.

وتابعت: "تغيرت معاملته لابنتى فبعد أن كانت ابنته المدللة ظهر عليه ملامح الإعجاب بها، وأصبح يلامسها بصورة غير طبيعية، ما سبب لى القلق المستمر والخوف عليها منه، فأصبحت لا أتركها معه أبدًا، وبدأت المشكلات فى الظهور، وقررت الطلاق.

وأكملت شيماء: قسوته المستمرة وتحوله الغريب، كانت تزداد سوءًا بصورة جعلتنى أخشى على نفسى وابنتى من أن يقوم بالتخلص منا أثناء غيابه عن الوعى، وكأن زوجى حدث له شيء بعقله وبدأ فى التعرف على فتيات .

واستطردت: كان يفتعل معى المشاكل بسبب رفضى ترك ابنتى معه، ويحدثنى قائلا: "أنتى بتخافى عليها منى وأنا اللى ربيتها"، إلى أن وقعت الكارثة وقام بالتحرش بها وأصابها بحالة نفسية سيئة".