بالفيديو.. منى عراقى: تعرضت للاغتصاب

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كشفت الإعلامية مني عراقي عن تعرضها للاغتصاب في بداية عمرها قائلاً: "ألم الاغتصاب لا يشعر به سوى من مر بالتجربة"، مشيرة إلى أنها مرت بتجربة الاغتصاب عندما كان عمرها 10 سنوات، وفقا لـ دنيا الوطن.

وأوضحت: "أنا شخصيًا بعيش ألم الاغتصاب بشكل شخصي المجتمعات العربية ليست جريئة بما يكفى للاعتراف بحوادث الاغتصاب، مشيرة إلى مقولة الممثلة الكويتية شجون الهاجرى لم أعد أتحمل الكتمان أنا لقيطة".

بعد أن قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر إحالة الإعلامية منى عراقي، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة على خلفية استخدامها بعض العبارات غير اللائقة، على الهواء.


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