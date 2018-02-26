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ضبط 5 أفدنة مزروعة بالأفيون في جنوب سيناء

قضايا وحوادث

ضبط 50 ألف شجرة أفيون داخل مزرعة بأبو رديس
ارشيفية

هبة خليفة

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ضبط شخص بقضية "اختلاس" بشمال سيناء

شن رجال الأمن بمديرية جنوب سيناء، حملات تمشيطية، بالتعاون مع قوات الجيش الثالث الميداني وذلك تزامنًا مع العملية الشاملة 2018؛ لضبط الخارجين عن القانون، وتأمين المدقات والدروب الرابطة بين المحافظة وشمال سيناء.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مزرعة على مساحة 5 أفدنة، مزروعة بنبات الأفيون المخدر، في إحدى المناطق الجبلية الواعرة بمدن خليج السويس، حيث تم حرق جميع محتوياتها، ولم تجد القوات أي متهمين فيها.

وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.


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