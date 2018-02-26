السناوى: اتفاقية الغاز تهدد الأمن القومى المصرى

26 فبراير 2018 - 10:44 ص

طرح عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى، تساؤلا حول مدى تأثير صفقة الغاز المستورد من إسرائيل على الأمن القومى للدولة المصرية، قائلا: "لابد أن يطرح بكل وضوح سؤال اللحظة: إلى أى حد تضرب صفقة الغاز مع إسرائيل فى عمق الأمن القومى؟ وأن تكون الإجابة عليه بلا التباس كلام، أو تبرير دعاية."

وأضاف السناوى خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان: "كلام فى الأمن القومى" قائلا: "القضية ليست المنافع الاقتصادية المفترضة ولا فى التفاصيل الفنية , فالقرار من أوله لآخره سياسى، وهو قرار دولة لا شركة خاصة عقدت اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد غاز بقيمة (15) مليار دولار على (10) سنوات".

وتابع الكاتب الصحفى: "فى لحظة الإعلان عن الصفقة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» أنه «يوم تاريخى» و«يوم عيد» , وكم هدف أحرزته إسرائيل بذلك الخرق الكبير فى مستويات رفض التطبيع معها؟ , هنا مكمن الخطر، خاصة أن صفقة الغاز ترافق التصعيد الإسرائيلى فى قضية القدس على خلفية قرار «ترامب» بنقل سفارة بلاده لها."

وتابع مدى تاثير هذه الصفقة على الأمن القومى للبلاد: "بأى اعتبارات أمن قومى يمكن تسويغ مثل هذه الصفقة؟ , أسوأ ما يحدث للأمن القومى فى أى بلد الاستخفاف بحقائقه، أو استخدامه فى غير موضعه نيلا من أى اختلاف وتنوع فى الآراء , الأمن القومى موضوع توافق واسع له إطار وحدود وقواعد."