وفاة 11شخصًا في إندونيسيا بسبب انهيار أرضي

26 فبراير 2018 - 10:49 ص

وصلت حصيلة ضحايا انهيار أرضي، طمر مزارعين في منطقة بريبيس بإقليم جاوه الوسطى الأندونيسية أواخر الأسبوع الماضي، لـ11، فقدوا حياتهم، عدا سبعة جاري البحث عنهم.

وقال "سوتوبو نوجروهو" المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنّ الإنهيار الأرضي وقع يوم الجمعة الماضي في مزرعة للأرز، وفقا لـ"الاناضول".

وذكر نوجروهو أنّ فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن 7 أشخاص آخرين كانوا في المكان المذكور أثناء حدوث الانهيار.

وأضاف نوجروهو أنّ وعورة المنطقة، تعيق أعمال البحث والإنقاذ.

يذكر أنّ السلطات المحلية في بريبيس أجلت نحو 700 شخص من منازلهم ونقلتهم إلى أماكن أكثر أمناً، وأعلنت حالة الطوارئ لمدة 14 يوماً.