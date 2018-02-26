سؤال محرج من "أديب" لبرلمانية علي الهواء

26 فبراير 2018 - 10:53 ص

أحرج الإعلامي عمرو أديب، النائبة دينا عبد العزيز على الهواء بسبب ضعف أعضاء مجلس النواب في تقديم جوابات إحاطة ضد عدد من الوزراء.

وقال أديب مخاطبًا النائبة دينا عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي": "ولا في أي طلبات إحاطة ولا أسئلة ولا عرفتوا تجيبوا وزير واحد تسألوه"، فانفعلت النائبة قائلة: "يعني حضرتك شغال في الإعلام ومطلع، أمال المواطن يقول إيه بعد ما يسمع كلامك ده".

وأضافت: "مجلس النواب يقوم بدوره أكثر من أي مجلس نيابي جاء في مصر والدليل علي ذلك طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة التي تقديمها".

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