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المشدد 15 عامًا لـ5 عاطلين قتلوا طالبًا فى الخانكة

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

هبة خليفة

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محاكمة

محكمة جنايات بنها

سجن مشدد

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، وأحمد محمود دهشان، وأمانة سر محمد عبد الوهاب، معاقبة 5 عاطلين بينهم طالبين بالدبلوم بالسجن المشدد 15 عامًا، لكل منهم وذلك بتهمة القاء  مادة حارقة على طالب وإشعال النيران فيه بقصد السرقة بالإكراه فى الخانكة.

ترجع وقائع القضية إلى أواخر العام الماضى، عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة بالطريق العام، وبها أثار حروق.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة للمدعو على ياسر السيد 18 سنه طالب، وبها أثار حروق.

توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "محمد ع ع " طالب "وكريم ع أ " طالب و"مصطفى م  أ"، و"عبد العزيز م ع"، و"حمزه ط ح"، وإنهم استوقفوا المجنى عليه فى محاولة لسرقته بالإكراه ليلا، وعندما قاومهم تعدوا عليه بالضرب، وقاموا بالقاء  مادة حارقه عليه، وأشعلوا فيه النيران فلقى مصرعه، ألقى القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة التى أحالتهم للجنايات لتحكم بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين.


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