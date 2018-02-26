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هولندا.. مجهولان يضربان فتاة لرفضها خلع الحجاب

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محجبات مصر يعانين من الاضطهاد داخل بعض البنوك
محجبات مصر يعانين من الاضطهاد داخل بعض البنوك

المصريون ـ متابعات

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كشفت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين، عن إصابة فتاة محجبة بارتجاج بسيط في الدماغ، إثر تعرضها لضرب مبرح من قبل شخصين طلبا منها خلع حجابها في مقاطعة فليفولاند، الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان صادر عن الشرطة الهولندية، فإن مجهولين اعترضا طريق فتاة محجبة تبلغ من العمر 14 عاما، لدى خروجها من المدرسة في بلدة "إيميلود" التابعة لمقاطعة "فليفولاند".
وأوضح أن الشخصين طلبا من الفتاة خلع حجابها، وعندما ردت الفتاة بالرفض، انهالا بالضرب عليها.
وأكد البيان نقل الفتاة إلى المستشفى، وإصابتها برضوض وكدمات في جسدها إلى جانب ارتجاج بسيط في الدماغ.
وأشار إلى فتح الشرطة تحقيقا بحالة الاعتداء من أجل القبض على المجهولين وتحديد هويتهما. -

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