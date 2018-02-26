  • الثلاثاء 27 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر12:35 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" توجه رسالة نارية لشيوخ "الوفد" و"البدوي"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة بقضية الخطف

زبيدة

فتاة الـ"بي بي سي" تكشف تفاصيل اختفاؤها

زبيدة فتاة البي بي سي

"أديب" يفجر مفاجأة مدوية بشأن فتاة الـ"BBC "

تظاهرات 30 يونيو

اعتزال جماعي لرموز«30 يونيو» العمل السياسي

انتخابات الرئاسة

لهذه الأسباب لن يقبل القضاء الإداري وقف انتخابات الرئاسة

ممدوح حمزة

هل تبخرت أحلام «التضامن للتغيير»؟

حلايب وشلاتين

السودان يشكو مصر لمجلس الأمن

أدهم قدري خلال تكريمه

وجه له«السيسي» دعوة خاصة وأدرجته المحكمة كإرهابي

البرادعي

«البرادعى» يطالب بفتح تحقيقات عاجلة فى هذه«الجرائم»

موسكو: هدنة إنسانية في الغوطة لإجلاء المدنيين

عرب وعالم

الغوطة
الغوطة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بابا الفاتيكان يدعو لدخول مساعدات إنسانية لسوريا

#

هدّدوه بالطرد من الجزيرة..لهذا السبب

#

مجلس الأمن يصدم أهالي الغوطة

#

56 قتيلاً مدنيًا في الغوطة في حصيلة "الخميس"

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بـ"هدنة إنسانية يومية" في الغوطة الشرقية بدءًا من غدٍ الثلاثاء.
وأضاف شويغو في بيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "إنترفاكس"، اليوم الإثنين، إنّ الهدنة تشمل "وقفًا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية ظهرًا للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة".
غير أنّ البيان لم يحدد المدى الزمني لاستمرار الهدنة أو موعد رفعها كليًا عن منطقة الغوطة الشرقية، الواقعة على أطراف العاصمة دمشق.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام السوري سيعلق ضرباته الجوية في الغوطة الشرقية، خلال فترة الهدنة الإنسانية.
وقالت الوزارة إن "الأوضاع في الغوطة الشرقية مازالت تتصاعد رغم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب جميع الأطراف بهدنة إنسانية في كامل سوريا لمدة 30 يوما".، بحسب "إنترفاكس".
وفي السياق، طالب المركز الروسي للمصالحة في سوريا، المسلحين في الغوطة الشرقية بالسماح بخروج المدنيين.
وذكر أنّ "المسلحين في الغوطة يحتجزون مئات الرهائن ويمنعون السكان من الخروج من المنطقة"، وفق المصدر ذاته.وعلى صعيد آخر، أشار وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع وزاري، أن "روسيا تقترح تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" (خاصة) عن شويغو إنّ " موسكو تقترح تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، قرب الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم".
وجاء القرار الروسي، بعد يومين من اعتماد مجلس الأمن ـ بالإجماع- القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
ومنذ الأسبوع الماضي تشن قوات النظام السوري بدعم روسي هجومًا شرسًا على الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.
وتحاصر قوات النظام نحو 500 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان والحركات الإسلامية وعقم المسار التاريخي

جمال سلطان

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

خريطة طريق لسوريا أم للنظام العالمي؟

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

قمة الإنسانية

عبد الرازق أحمد الشاعر

فيها حاجة حلوة!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي حجم أملاك الأوقاف في مصر
» «هاآرتس» تفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الغاز الإسرائيلي
» السعودية تصدر أوامر ملكية جديدة
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع "السعيد" و"فتحي"
» تعرف على المنصب الجديد للسفير السعودي بالقاهرة
» لهذا السبب تم تقنين الحج والعمرة هذا العام
» زيادة جديدة في أسعار السجائر
» أمريكا تفرض عقوبات على مصريين
» «كفرالزيات» تتشح بالسواد حزنًا على شهيدها في سيناء
» "جوارديولا" يكشف سر الشارة الصفراء على صدره
» العاهل المغربي يجري عملية جراحية ناجحة

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي
مهن شاقة لذوي الاحتياجات الخاصة