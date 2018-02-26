موسكو: هدنة إنسانية في الغوطة لإجلاء المدنيين

26 فبراير 2018 - 10:51 م

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بـ"هدنة إنسانية يومية" في الغوطة الشرقية بدءًا من غدٍ الثلاثاء.



وأضاف شويغو في بيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "إنترفاكس"، اليوم الإثنين، إنّ الهدنة تشمل "وقفًا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية ظهرًا للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة".

غير أنّ البيان لم يحدد المدى الزمني لاستمرار الهدنة أو موعد رفعها كليًا عن منطقة الغوطة الشرقية، الواقعة على أطراف العاصمة دمشق.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام السوري سيعلق ضرباته الجوية في الغوطة الشرقية، خلال فترة الهدنة الإنسانية.



وقالت الوزارة إن "الأوضاع في الغوطة الشرقية مازالت تتصاعد رغم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب جميع الأطراف بهدنة إنسانية في كامل سوريا لمدة 30 يوما".، بحسب "إنترفاكس".



وفي السياق، طالب المركز الروسي للمصالحة في سوريا، المسلحين في الغوطة الشرقية بالسماح بخروج المدنيين.

وذكر أنّ "المسلحين في الغوطة يحتجزون مئات الرهائن ويمنعون السكان من الخروج من المنطقة"، وفق المصدر ذاته.وعلى صعيد آخر، أشار وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع وزاري، أن "روسيا تقترح تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" (خاصة) عن شويغو إنّ " موسكو تقترح تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، قرب الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم".

وجاء القرار الروسي، بعد يومين من اعتماد مجلس الأمن ـ بالإجماع- القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.



ومنذ الأسبوع الماضي تشن قوات النظام السوري بدعم روسي هجومًا شرسًا على الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.