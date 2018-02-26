إجراءات تقشفية جديدة تشمل وقف التعيينات بالحكومة

26 فبراير 2018 - 10:53 م

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، عددًا من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف التعيين في الوظائف الحكومية، وإيقاف سفر موظفي الدولة إلى الخارج إلا بإذن من مجلس الوزراء.



وقررت وزارة المالية السودانية إيقاف التعيين في الوظائف الحكومية، من دون تحديد مدة القرار، وكذلك إنهاء خدمة الذين أكملوا 65 عاماً بالهيئات والشركات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اطلعت عليه الأناضول.

القرار، الذي ترى فيه الحكومة، أداة لترشيد النفقات، استثنى "الخبرات النادرة" من الموظفين الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.

واشترط وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي في قرار آخر، اليوم، موافقة مجلس الوزراء لسفر منسوبي الهيئات والشركات الحكومية إلى الخارج.

ويشمل القرار، العاملين بالمشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطرية.

وأعلن الركابي، تشكيل لجنة حكومية تختص بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري للهيئات العامة والشركات الحكومية، لفترة 5 سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية.

وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق العام بالتوازي مع إجراءات نقدية ومالية لتنفيذ إصلاح في الموازنة العامة للدولة.

وأقرت موازنة العام الجاري زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهاً مقابل 6.9 جنيه في الموازنة السابقة.