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غرائب وانجازات غير مسبوقة بالأولمبياد الشتوي الـ23

الرياضة

الأولمبياد الشتوي
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اختتمت بمدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، أمس الأحد، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ23، بعد 16 يومًا من المنافسات، شهدت غرائب وانجازات تعد الأولى من نوعها.
وحققت التشيكية "إستر ليديكا" إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، إثر تتويجها بذهبية سباق الطويل المتوازي في ألواح التزلج، علمًا أنها شاركت في المسابقة بعد استعارتها ألواح التزلج من أصدقائها.وتمكن الكندي "مارك مكموريس" من إحراز الميدالية البرونزية بعد أن حل بالمركز الثالث في مسابقة لوح التزلج، وذلك بعد نحو عام من نجاته من الموت بأعجوبة، عقب تعرضه لإصابة خطيرة إثر ارتطامه بشجرة خلال التدريب.
وبعد عملية بحث وانقاذ استمرت لساعة ونصف، نقل مكموريس إلى المستشفى بواسطة مروحية، لتظهر الصور والتحاليل أنه أصيب بـ16 كسر في عظام مختلفة من جسده.

الألعاب الأولمبية الشتوية توحد الكوريتين
تمكنت الألعاب الأولمبية الشتوية من توحيد الكوريتين وبناء جسر بينهما، رغم قطع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية منذ عامين.
وعقب موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، شكلت لاعبات البلدين فريق "كوريا المتحدة لهوكي الجليد للسيدات"، وخضن غمار المسابقة تحت علم "كوريا المتحدة"، وذلك لأول مرة في تاريخ البلدين.

جدل في المدرجات يثيره شخص يشبه زعيم كوريا الشمالية
شهدت مباراة بين منتخبي "كوريا المتحدة لهوكي الجليد للسيدات" ونظيرتها اليابان واقعة غريبة، حيث تفاجأت مشجعات كوريا الشمالية بوجود شخص على المدرجات يشبه زعيم بلادهن كيم جونغ أون، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج الرجل من المدرجات.

6 دول تشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية الشتوية
شاركت كل من الإكوادور، وإريتريا، وكوسوفو، وماليزيا، ونيجيريا، وسنغافورة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لأول مرة في تاريخها، فيما شاركت سيدات جامايكا لأول مرة في مسابقة التزلج.

مشاركة فريق رياضيين أولمبيين من روسيا
شارك 169 رياضيًا روسيًا في الألعاب الأولمبية الشتوية تحت اسم "فريق رياضيين أولمبيين من روسيا"، أحرزوا خلالها 17 ميدالية بينها ذهبيتين و6 فضيات و9 برونزيات. -

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