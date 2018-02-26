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في سلوفاكيا..

مليون يورو مكافأة لمن يرشد عن قاتل صحفي

عرب وعالم

مقتل صحفي هولندى خلال معارك سرت الليبية
مقتل صحفي هولندى خلال معارك سرت الليبية

المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة السلوفاكية، يوم الإثنين، مقتل صحفي استقصائي بسبب تحقيقات كان يجريها حول التهرب الضريبي بالبلاد، ورصدت الحكومة مبلغ مليون يورو مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول الحادث.
وقال قائد الشرطة السلوفاكية، تيبور غاسبار، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة عثرت ليلة أمس، على جثة الصحفي "يان كوسياك" وصديقته في منزلهما بمنطقة "فيلكا ماكا" شرقي العاصمة براتيسلافا.
وأشار إلى أن كوسياك قتل بسبب عمله الصحفي، وأن التحريات أظهرت مقتل كوسياك وصديقته رمياً بالرصاص وأن الجريمة جرى التخطيط لها مسبقاً.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن كوسياك (27 عامًا)، كان يعمل في موقع "aktuality.sk" الإخباري، وتلقى تهديدات خلال استقصاء كان يجريه حول التهرب الضريبي.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء روبرت فيكو، إن الحكومة رصدت مبلغ مليون يورو لمن يدلي بمعلومات حول القاتل.
بدوره، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، عبر حسابه على تويتر: "لا يمكن القبول بمقتل صحفي بسب بعمله، وأدعو السلطات السلوفاكية إلى الكشف عن ملابسات الحادث بأسرع وقت ممكن". -

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