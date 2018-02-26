  • الثلاثاء 27 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر12:35 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" توجه رسالة نارية لشيوخ "الوفد" و"البدوي"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة بقضية الخطف

زبيدة

فتاة الـ"بي بي سي" تكشف تفاصيل اختفاؤها

زبيدة فتاة البي بي سي

"أديب" يفجر مفاجأة مدوية بشأن فتاة الـ"BBC "

تظاهرات 30 يونيو

اعتزال جماعي لرموز«30 يونيو» العمل السياسي

انتخابات الرئاسة

لهذه الأسباب لن يقبل القضاء الإداري وقف انتخابات الرئاسة

ممدوح حمزة

هل تبخرت أحلام «التضامن للتغيير»؟

حلايب وشلاتين

السودان يشكو مصر لمجلس الأمن

أدهم قدري خلال تكريمه

وجه له«السيسي» دعوة خاصة وأدرجته المحكمة كإرهابي

البرادعي

«البرادعى» يطالب بفتح تحقيقات عاجلة فى هذه«الجرائم»

الأمم المتحدة:

هدنة الـ5 ساعات في الغوطة الشرقية أفضل من لا شيء

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

موسكو: هدنة إنسانية في الغوطة لإجلاء المدنيين

#

قمة الإنسانية

#

نظام الأسد يستخدم "الكلور" السام في الغوطة الشرقية

#

غارات "الأسد" على "الغوطة" تقتل 519 مدنيا

قالت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، إن هدنة الـ5 ساعات يومياً، التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، "أفضل من لا شيء".
يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت فيه عدد القتلى المدنيين بالغوطة، خلال الـ48 ساعة الماضية (منذ قرار مجلس الأمن بفرض الهدنة)، بـ30 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، الإثنين، بمقر المنظمة في نيويورك.
وأعرب دوغريك عن استعداد الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بالغوطة طالما سمحت الظروف الأمنية لسائقي الشاحنات وموظفي الإغاثة الإنسانية.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار لمدة 5 ساعات يومياً، في الغوطة الشرقية لأهداف إنسانية.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغى شويجو إنّ وقف إطلاق النار اليومي يبدأ، صباح الثلاثاء، ويستمر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وجاء القرار الروسي، بعد يومين من اعتماد مجلس الأمن ـ بالإجماع- القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
وقال دوغريك، في تصريحاته اليوم، "نريد أن نرى قرار مجلس الأمن (وقف إطلاق النار) وقد تم تنفيذه".
وأوضح المتحدث الأممي أنه منذ 19 فبراير/شباط الجاري، أدت أعمال القتال المتصاعدة إلى مقتل 500 شخص وإصابة نحو 1500 آخرين في الغوطة الشرقية.
كما أشار إلى تضرر 24 مرفقاً صحياً في الغوطة الشرقية جراء القصف والغارات الجوية، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع إنسانية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان والحركات الإسلامية وعقم المسار التاريخي

جمال سلطان

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

خريطة طريق لسوريا أم للنظام العالمي؟

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

قمة الإنسانية

عبد الرازق أحمد الشاعر

فيها حاجة حلوة!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي حجم أملاك الأوقاف في مصر
» «هاآرتس» تفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الغاز الإسرائيلي
» السعودية تصدر أوامر ملكية جديدة
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع "السعيد" و"فتحي"
» تعرف على المنصب الجديد للسفير السعودي بالقاهرة
» لهذا السبب تم تقنين الحج والعمرة هذا العام
» زيادة جديدة في أسعار السجائر
» أمريكا تفرض عقوبات على مصريين
» «كفرالزيات» تتشح بالسواد حزنًا على شهيدها في سيناء
» "جوارديولا" يكشف سر الشارة الصفراء على صدره
» العاهل المغربي يجري عملية جراحية ناجحة

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي
مهن شاقة لذوي الاحتياجات الخاصة