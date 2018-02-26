» العاهل المغربي يجري عملية جراحية ناجحة

26 فبراير 2018 - 11:04 م

أجرى العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الإثنين، عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال بيان للديوان الملكي، إن "الملك محمد السادس، أجرى عملية كللت بالنجاح".

وأضاف البيان أن العاهل المغربي تعرض يوم السبت الماضي، إلى اضطراب في الإيقاع الأديني (اضطراب إيقاع نبض القلب).

وقال أطباء العاهل، بحسب البيان، إن "الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها أبانت عن وجود هذا الاضطراب".

وأشار البيان إلى أن "إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية طبية، أجريت بمصحة في باريس، مكنت من انتظام إيقاع نبض القلب".

وتابع البيان: "العاهل سيباشر مهامه الاعتيادية، دون أي مانع، بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون"، دون تحديدها. -

