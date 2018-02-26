السعودية تقسو على مولدوفا وديًا استعدادًا لمونديال روسيا

26 فبراير 2018 - 11:06 م

حقق منتخب السعودية، يوم الإثنين، فوزًا على ضيفه مولدوفا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم، والتي جرت بين الفريقين في إطار استعدادات الأول لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا العام الحالي.



أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله عمر هوساوي في الدقيقة العاشرة.



وفي الشوط الثاني، أضاف تيسير الجاسم الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يحرز مهند عسيري الهدف الثالث في الدقيقة 88.



وسيلعب المنتخب السعودي ثاني ودياته الأربعاء المقبل أمام العراق في ملعب "البصرة الدولي".

