فتاة الـ"بي بي سي" تكشف تفاصيل اختفاؤها

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زبيدة
زبيدة

المصريون ـ متابعات

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تعليق ناري لـ "أديب" بشأن فيلم التعذيب في مصر

أكدت "زبيدة"، التي ظهرت في  تقرير "bbc" بشأن  التعذيب والاختفاء القسري في مصر، إنها تبلغ 25 عامًا وتعيش في منطقة فيصل مشيرة إلى أنها لم تعلم بالضجة التي أثيرت حولها في فيلم عرضته قناة "بي بي سي".
وأوضحت "زبيدة"، خلال أول ظهور لها ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنها لم تلتقي بوالدتها منذ عام، مضيفة: "قاعدة مع زوجي وابني في فيصل ومش بكلم والدتي". 
وأشار "زبيدة" إلى أن هناك ظروف تمنعها من التواصل مع والدتها، مؤكده أنها لم تدخل السجن كما إدعت والدتها.
ولفتت "زبيدة" إلى أنها لم تتعرض للتعذيب داخل السجن قائلة "مفيش أي ضابط لمسني"، ووجهت رسالة إلى والدتها: "متزعليش مني، وسامحيني.. أنا كويسة، ومتحبستش، وعايشة حياتي تمام".
وأشارت فتاة البي بي سي إلى أنها تتمنى رؤية والدتها، متابعة باكية: "نفسي أشوفك".
وتابعت "زبيدة" أنه قبض عليها مرة واحدة فقط خلال مظاهرة بميدان عبدالمنعم رياض، مضيفة: "كنت بشارك في مظاهرة مع الإخوان".
وأردفت بالقول إنها ظلت بالسجن لمدة 4 شهور، مؤكدة أنها لم تعذب مطلقًا داخل السجن، مشيرة إلى أن بعد خروجها من السجن لم تتواصل مع والدتها، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلها الأول "حمزة" منذ 15 يوم، متابعة: "أنا موجودة ومتحبستش، ومحدش هددني بحاجة".
من جانبه، قال سعيد، زوج زبيدة إنه يعمل مدرب كرة قدم لفريق المطابع، وأنه تعرف عليها بعد خروجها من السجن، مضيفًا: "اتعرفت عليها في قعدة عرب واتفقنا نتجوز".
وأضاف "سعيد"، أنهم يعيشون في شقة تمليك بمنطقة فيصل، لافتًا إلى أن هناك شقيق واحد فقط من أشقاء زبيدة يعلم أنها متزوجة وليست مختفية.


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