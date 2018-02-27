نافعة: "أشعر بالشفقة من الشامتين وهذا بسبب الإعلام الموبوء"

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وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة التحية لكل من تعاطف معه فيما نشره بشأن تعامل الأمن معه بشكل غير لائق بمطار القاهرة منذ أيام.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلاً: "التعليقات على تغريدة المطار تراوحت بين أغلبية متعاطفة، وإليهم أتوجه بالشكر".

وتابع: "يوجد أقلية شامتة أشعر تجاههم بالشفقة فمعلوماتهم مغلوطة ولا أريد منهم سوى استقاء المعلومات من مقالاتي الموقعة أو حواراتي الكاملة مباشرة وليس مما يسمعونه من إعلام موبوء".

واختتم تدوينتة بقوله: "أدب الحوار بيننا مطلوب للعثور على مخرج".

وكان نافعة قد نشر تدوينة له علي حسابة الخاص بـ"تويتر" منذ أيام، قائلاً: "عند عودتي من بيروت تم تفتيش أمتعتي في حضور الأمن وبتعليمات منه، وعثر فيها على حوالي عشرين كتابا من منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، معظمها للمفكر المغربي محمد عابد الجابري".

وتابع: "تمت مصادرتها للعرض على إدارة المطبوعات، حيوا معي يقظة أجهزة الأمن، مصر الآن في أيد أمينة".


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