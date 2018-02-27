» مفاجأة.. السعيد يصدم "الأهلي" ويرفض التجديد

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الاهلى

عبدالله السعيد

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احتراف

رفض عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلى، جميع الإغراءات التى قدمها له مسئولو النادى خلال الأيام الماضية من أجل تجديد عقده وقرر الرحيل نهاية الموسم الجارى حيث ينتهى عقده مع القلعة الحمراء.

ورغم أن لجنة الكرة ومسئولي الأهلى بذلوا جهودًا مكثفة مع اللاعب من أجل تجديد عقده إلا أن السعيد أصر على الرحيل والاستجابة لنداء الإغراءات الخارجية التى جاءته خلال الفترة الماضية وأبرزها من الخليج وتركيا والصين ودوريات أخرى.

وكان مسئولو الأهلى قدموا عرضًا لم يتم تقديمه لأى لاعب فى الأهلى من قبل وصلت قيمته لـ10 ملايين جنيه فى الموسم بجانب عقد إعلانى قيمته مليونى جنيه، بالاضافة الي حصوله على مليونى جنيه "كاش" أذا فشل الاهلي فى توفير العرض الإعلاني له، كما قدم النادى "مزايا" أخرى للاعب تتمثل فى حصوله على مكافآت مجزية حال تتويج الفريق ببطولات وتحديداً بطولة أفريقيا.

ولكن رفض "السعيد" كل هذه العروض مما أصاب مسئولي الأهلى بـ"صدمة" لأن العرض مغر للغاية ولا يمكن رفضه، إلا أن السعيد أصر على اختيار طريق أخر غير البقاء فى القلعة الحمراء.


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