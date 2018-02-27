» لهذا السبب "صلاح" يزور طفلا إنجليزيا في منزله

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محمد أكسجين

كشف محمد أكسجين أحد محبي الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عن واقعة "صلاح" مع طفل إنجليزى يدعى أوسكار.

وقال "أكسجين" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": طفل إجليزى أسمه اوسكار، مطلوب منه يكتب كلمات تنتهى بحروف ing، كتب Mooo salah Egyptian king، ورسم صورة لصلاح وعلى رأسه تاج، ونشرت والدته الصورة وناشدت محمد صلاح لزيارته".

وأضاف: "وبمجرد رؤيه صلاح للصوره، ذهب لزيارته وأهداه تى شيرت الطفل أوسكار بعد الزيارة بدأ فى تقليد محمد صلاح بعد أحرازه أى هدف".
شاهد الصور..





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