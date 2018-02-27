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توزيع 8 دراجات بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة بالقليوبية

قبلي وبحري

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توزيع الدرجات

علي إسماعيل

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قام اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم بتوزيع عدد 8 دراجات بخارية لذوى الإعاقة بالمحافظة بالتعاون مع بنك القاهرة فرع القليوبية كدفعة أولي من دفعات أخري سيتم توزيعها، وذلك لمساعدتهم على الحركة وتسهيل تنقلاتهم للذهاب إلى العمل وقضاء شئونهم، وزيادة إدماجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور محمد دندش مدير بنك القاهرة فرع القليوبية والمهندس مصطفي عباس السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بتسهيل وتيسير كل الإجراءات اللازمة الخاصة بتراخيص تلك الموتوسيكلات التي تم توزيعها علي ذوي الإعاقة .

وأكد عشماوي أن المحافظة وجميع أجهزتها المعنية حريصة على خدمة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بها، وتوفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأوضح أن كل مؤسسات الدولة تضع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها الأولى.

ووجه المحافظ الشكر إلى بنك القاهرة على حرصهم على  المشاركة المجتمعية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك دعما وتنسيقا قويا من مديرية التضامن الاجتماعى والدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة .






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