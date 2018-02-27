بالصور.. مؤمن زكريا بالزى السعودي لأول مرة

27 فبراير 2018 - 11:07 ص

انتشرت صور علي مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، للاعب نادي الأهلي السعودي، مؤمن زكريا والمعار له لمدة 6 أشهر من النادي الأهلي المصري، وهو يرتدي الزي السعودي.

في الوقت الذي نشر فيه اللاعب صورة له مع زميله في الفريق أحمد الزين علي موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، معلقاً: "ألف مبروك، يارب تكون حياة سعيدة عليك"، وذلك أثناء حفل زفاف الأخير.

يذكر أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السعودي كان قد وقع للنادي السعودي عقدًا لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الاخيرة، والذي يتبقي له 5 أشهر ليعود إلي جدران النادي الأهلي من جديد والذي يمتد عقده معه لمدة 3 سنوات أخرى