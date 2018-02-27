سلامة: المحاولات العربية لحرمان قطر من المونديال عار

27 فبراير 2018 - 11:09 ص

وصف عبد الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، محاولات بعض الدول العربية بحرمان قطر من تنظيم مونديال 2022، بحالة عدم النضج السياسي الميؤوس منها، مشيرًا إلى أنه من المؤكد وجود خلاف حالى بين قطر وبعض جيرانها لن يستمر أبدًا أربعة أعوام أخرى، سوف تصدر تعليمات عليا من خارج المنطقة فى الوقت المناسب باحتواء الأوضاع، مشيرًا إلى أنه من المؤكد فى عام 2022 الدنيا ستختلف والأنظمة ستتبدل، بدليل تلك الهرولة العربية نحو إسرائيل العدو التاريخى للمنطقة كلها.

وأضاف سلامة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "قطر وكأس العالم" قائلاً: "تابعت إحدى القنوات العربية وهى تبث بسعادة بالغة خبراً كاذباً، نسبته لمصادر إعلام ألمانية، بأن قطر مهددة بسحب المونديال، الذى ربما - كما قالت - يُنقل إلى إنجلترا أو الولايات المتحدة، وقالت القناة نصًا: إن ملف فساد مونديال 2022 سينعكس على حقوق بث مونديال 2018، هكذا تتمنى القناة ومن يقفون خلفها، هكذا سعت وتسعى بعض العواصم، للأسف هناك من الشعوب العربية أيضًا من انساقوا خلف تلك السياسات الرسمية".

ومضى الكاتب الصحفى قائلاً: "أعتقد أننا أمام عار عربى، فى حالة ما إذا استمر سوف يسجله التاريخ بأسوأ العبارات شعراً ونثراً، سوف يكون بمثابة دلالة أمام القارات المختلفة على أن كلمة «عرب» قرينة لكلمة «التخلف»، هذه القصة سوف تدخل الموسوعات من أوسع الأبواب، سوف يتناولها معلقو المباريات وضيوف البرامج الرياضية كلما حلت هذه الذكرى بصفة خاصة" .