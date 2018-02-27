» تعليق ناري لـ"الإبراشى" على واقعة تحرش فراش بطالبة

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أحرج الإعلامى وائل الإبراشي، مدير مدرسة الشهيد أحمد حمدي بمنطقة مصر القديمة بسبب واقعة محاولة "فراش" اغتصاب طالبة بالصف الابتدائي.

وقال "الإبراشي" من خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، لمدير المدرسة: "يعني أولياء الأمور ومشرفة المدرسة حذروك من هذا العامل وأنت برضو مصر علي إنك مش تمشيه، هو كاسر عينك بإيه؟".

فرد مدير المدرسة قائلا: "أنا مش عارف ولي الأمر المنزعج من الفراش واخد موقف منه ليه"، لافتا إلي أنه تم القبض عليه ".

شاهد الفيديو..

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