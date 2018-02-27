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وصول 5828 بطاقة ذكية للمواطنين بالمنيا

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وكبيل وزارة لتموين بالمنيا
وكبيل وزارة لتموين بالمنيا

جمال زكى

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بطاقات التموين

محاضر

محافظة المنيا

تموين المنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت أمس الاثنين  5828 بطاقة تموينية ذكية بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجارٍ حاليًا فرزها وتسليمها لمديري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التموين ضمانًا لوصولها للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها، وذلك  تيسيرًا على المواطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصيرة.

من جانب آخر، نظمت مديرية التموين بالمنيا، أمس، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والبدالين التموينيين، بهدف ضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 82محضرا تموينيا مخالفا.

ففى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية تم تحري 21 محضرا مخالف حيث جاءت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة المخبز والأدوات، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير  61 محضر مخالف تنوعت ما بين ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم الاحتفاظ بميزان حساس - عدم إعطاء بون صرف للمواطن - عدم نظافة أدوات العجن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل).

  

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