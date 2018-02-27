مفاجأة لـ"كريستيانو وصلاح" في مباراة مصر والبرتغال

27 فبراير 2018 - 11:28 ص

أعلنت الشركة المنظمة لمعسكر منتخب مصر في سويسرا عن إقامة حفل تكريم لنجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، على هامش المباراة الودية التى ستجمعهما في لقاء مصر والبرتغال.

وقال محمود حسام ممثل الشركة المنظمة للمعسكر إن رونالدو سيتم تكريمه بعد فوزه بجائزة البالون دور، وكذلك أفضل لاعب برتغالى وهى الجائزة التى سيحصل عليها كريستيانو يوم 19 مارس المقبل فى حفل يقيمه الاتحاد البرتغالى سنويًا، أى قبل المباراة بأربعة أيام، فيما سيتم تكريم محمد صلاح فى نفس الوقت بمناسبة فوزه بلقب أفضل لاعب أفريقى، وتقديمه مستوى أكثر من رائع مع ليفربول الإنجليزى.

وكشف "حسام" لوسائل الإعلام أنه يسعى إلى الخروج بالمعسكر في أفضل صورة وتقديم فقرات ومفاجآت تليق بالحدث العالمي والتاريخي، في أول معسكر إعداد لمنتخب مصر، قبل خوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصرى معسكرا مغلقا في مدينة زيورخ السويسرية بالفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل، يتخلله مباراة ودية أمام منتخب البرتغال يوم 23 مارس، وأخرى أمام اليونان فى نهاية المعسكر.



