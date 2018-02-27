وفد الاعتماد والجودة يصل جامعة المنيا لزيارة السياحة والفنادق

27 فبراير 2018 - 11:30 ص

استقبل الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لكلية السياحة والفنادق، لمراجعة معايير الجودة ومدى استيفاء الكلية بهذه المعايير وتطبيقها، حيث تستمر الزيارة لمدة ثلاث أيام.

وتشكل فريق المراجعين الخارجين لكلية السياحة والفنادق من الدكتور محمود أبو الروس كلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتور محمد عبد الوهاب كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم والدكتورة عبير أمين كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان والدكتورة دعاء سمير كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

ومن جانب الجامعة حضر الاستقبال الدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق والدكتور الطيب عباس وكيل كلية السياحة والفنادق للتعليم والطلاب.

وأشار الدكتور أحمد زهران، أن "هيئة الجودة" ستعقد العديد من اللقاءات مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بالكلية، هذا بالاضافة إلى عقد اللقاءات مع الأطراف المجتمعية والجهاز الإدارى وبعض اللقاءات الفردية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى مراجعة مبانى الكلية والبيئة الداعمة للعملية التعليمية بها، وفحص الوثائق والمستندات، مضيفًا أن مركز ضمان الجودة بالجامعة قام بعقد العديد من الزيارات للكلية لتقديم الدعم الفنى، والتأكيد من مدى استيفاء معايير الجودة بها، مؤكدًا أن الجامعة اكتسبت من الخبرات التى تؤهلها للاعتماد، مشيدًا بدعم قيادة الجامعة لدفع العمل إلى الأمام وحصول جميع كلياتها على الاعتماد تمهيدًا للاعتماد المؤسسي.